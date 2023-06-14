Алиханов указал на рост военного потенциала НАТО у Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 14 июня заявил, что Россия в ответ на наращивание военного потенциала НАТО у границ региона также увеличивает численность российских военных.

«Свой потенциал наращивается давно, мы отвечаем на это наращивание достаточно последовательно и долго», — сказал он в интервью «РИА Новости» в ходе Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, Алиханов признался, что рад увеличению численности российских военных в регионе.

Ранее, 1 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существенно растет степень вовлеченности стран НАТО в конфликте с Украиной.

В мае заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ Российской Федерации в последние годы.