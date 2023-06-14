В Петербурге начали строительство депо для трамвайной линии «Славянка»

В поселке Шушары в Санкт-Петербурге началось строительство депо для новой скоростной трамвайной линии «Славянка», сообщает пресс-служба губернатора города в среду, 14 июня. Старт работам дали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Депо предназначено для обслуживания и ремонта подвижного состава, а также управления движением трамваев. При строительстве будут использованы самые современные технические решения, многим из которых нет аналогов в России.

Выделенная трамвайная линия пройдёт от Балканской площади в Купчино через Шушары до микрорайона Славянка. Ее протяженность составит 21 км. В рамках проекта планируется возведение трех мостов и четырех путепроводов, остановочных павильонов. Также предусматривается покупка 22 современных низкопольных трамвая, отмечает ИА FlashNord.

Ожидается, что строительство 1-го и 2-го этапов линии завершится в 2025 году. По прогнозам, жители города будут тратить на поездку от Купчино до Славянки на трамвае в два раза меньше времени, чем сейчас на автомобиле.

Как отмечает телеканал «78», «Славянка» будет возводиться в рамках государственно-частного партнерства. Земельные участки и необходимую инфраструктуру предоставил город, а концессионер «Балтнедвижсервис» создаст трамвайную сеть на собственные и привлеченные средства.

26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится с 14 по 17 июня 2023 года. Он проводится каждое лето с 1997 года, за исключением 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

В 2022 году в мероприятиях ПМЭФ приняли участие в общей сложности свыше 14 тыс. человек из 130 стран мира, 81 государство направило своих официальных представителей. Было заключено почти 700 соглашений на 5,6 трлн рублей.