Сторонники абортов провели протест в Варшаве после смерти беременной женщины

Противники запрета абортов 14 июня провели акцию в центре Варшавы после смерти беременной женщины, которая скончалась от осложнений, вызванных ее состоянием.

Митинг собрал у памятника Николаю Копернику сотни поляков. В руках протестующие держали плакаты с надписями, поддерживающими право женщины на прерывание беременности.

Также участники акции демонстрировали фотографию погибшей, многие обвиняли власти в убийстве женщины и называли право на аборт — правом женщины.

Акцию организовало движение Strajk Kobiet («Забастовка женщин»). В ней участвовали представители обоих полов.

В июне в госпитале Нового Тарга умерла 33-летняя пациентка. Врачи отказали ей в аборте, несмотря на осложнения. Через три дня полячка скончалась.

Аборты в Польше под запретом с 1993 года. Исключение — угроза для жизни или здоровья женщины и беременность в результате противоправного деяния.

В 2021 году польское правительство опубликовало решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. После этого в Польше прошла серия многотысячных протестов против запрета абортов.