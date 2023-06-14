Более 10 несанкционированных свалок ликвидируют в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2023 году намерены ликвидировать 12 несанкционированных свалок. Об этом региональное правительство сообщает в среду, 14 июня.

«В текущем году предусмотрено софинансирование из средств областного бюджета в объеме 43,6 млн рублей на ликвидацию 12 свалок в Барабинском, Карасукском, Черепановском, Новосибирском районах», — говорится в сообщении властей.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», уточняет издание VN.ru.

В апреле 2023 года также началась ликвидация двух свалок в жилом районе Пашино в Новосибирске и в городе Барабинске. На этих объектах работы выполняются по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».