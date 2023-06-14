Капитализация американского производителя чипов Nvidia превысила $1 трлн

Капитализация американской корпорации Nvidia превысила $1 трлн, об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-йоркской фондовой бирже. С начала года стоимость акций американской корпораций выросла более чем на 180%, передает телеканал «Известия». Эксперты связывают такой подъем с ростом мирового интереса к искусственному интеллекту. Его разработка одно из направлений Nvidia. 30 мая капитализация корпорации уже превышала $1 трлн, но в ходе торгов упала ниже этого показателя.

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