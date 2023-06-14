Реклама
Прямой эфир
Мир
США отправили на Ближний Восток новейшие истребители F-22 из-за активности ВВС РФ
Спорт
Макрон заявил о намерении убедить футболиста Мбаппе остаться в ПСЖ
Экономика
Балицкий назвал сроки восстановления энергоструктуры Запорожской АЭС
Мир
В ООН заявили о позитивной оценке любой помощи нуждающимся странам
Мир
Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом
Культура
Режиссер «Логана» Мэнголд снимет новую часть «Звездных войн»
Интернет и технологии
Пробную партию iPhone 15 выпустили в Китае
Мир
Минобороны Испании отказалось от участия во встрече НАТО с представителями ВПК
Мир
Умер олимпийский чемпион — легкоатлет Харви Гланс
Экономика
ФАС потребовала от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже
Мир
Школы на юге Англии закрыли в связи с отключением воды из-за жары
Мир
В Германии начались забастовки фармацевтов

Прибрежные зоны Оки в Рязани проверили после массовой гибели чаек

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники рязанской ветеринарной станции обследовали прибрежные зоны Оки после массовой гибели чаек. Об этом ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция» сообщает в соцсети «ВКонтакте».

«Проведено обследование прибрежной зоны и прилегающих территорий реки Ока, озера «Дикая утка», 1-го, 2-го и 3-го Борковских карьеров с целью обнаружения трупов птицы в связи с напряженной ситуацией по распространению высокопатогенного гриппа птиц в РФ», — говорится в сообщении.

Тушки мертвой птицы, как и птицы с признаками заболеваний, в прибрежных зонах не обнаружены.

Как уточняет 62INFO.ru, в минувшую субботу, 10 июня, жители Рязани обнаружили мертвых чаек на берегу Оки. Специалисты взяли пробы, чтобы исключить опасные заболевания. О результатах исследования горветстанция пока не сообщала.

В конце мая стало известно, что в Удмуртии для защиты населения от заражения птичьим гриппом изъяли и уничтожили около 26 тыс. голов птицы. В управлении ветеринарии тогда подчеркнули, что сейчас наблюдается «беспрецедентная ситуация с гибелью чаек» в результате заражения птичьим гриппом. Гибель птицы на тот момент была зафиксирована в Марий Эл, Кировской, Тверской, Смоленской, Амурской, Калужской, Калининградской, Нижегородской областях и Москве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023