Прибрежные зоны Оки в Рязани проверили после массовой гибели чаек

Сотрудники рязанской ветеринарной станции обследовали прибрежные зоны Оки после массовой гибели чаек. Об этом ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная станция» сообщает в соцсети «ВКонтакте».

«Проведено обследование прибрежной зоны и прилегающих территорий реки Ока, озера «Дикая утка», 1-го, 2-го и 3-го Борковских карьеров с целью обнаружения трупов птицы в связи с напряженной ситуацией по распространению высокопатогенного гриппа птиц в РФ», — говорится в сообщении.

Тушки мертвой птицы, как и птицы с признаками заболеваний, в прибрежных зонах не обнаружены.

Как уточняет 62INFO.ru, в минувшую субботу, 10 июня, жители Рязани обнаружили мертвых чаек на берегу Оки. Специалисты взяли пробы, чтобы исключить опасные заболевания. О результатах исследования горветстанция пока не сообщала.

В конце мая стало известно, что в Удмуртии для защиты населения от заражения птичьим гриппом изъяли и уничтожили около 26 тыс. голов птицы. В управлении ветеринарии тогда подчеркнули, что сейчас наблюдается «беспрецедентная ситуация с гибелью чаек» в результате заражения птичьим гриппом. Гибель птицы на тот момент была зафиксирована в Марий Эл, Кировской, Тверской, Смоленской, Амурской, Калужской, Калининградской, Нижегородской областях и Москве.