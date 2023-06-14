Сериал «Укрытие» продлили на второй сезон

Сериал «Укрытие» будет продлен на второй сезон. Об этом 14 июня сообщил стриминговый сервис Apple TV в Twitter.

«Мы не знаем, кто построил Укрытие. Мы знаем, что будет второй сезон», — говорится в сообщении.

Премьера сериала состоялась 5 мая, всего снято десять серий. «Укрытие» рассказывает о жизни 10-тысячного поселения в подземном бункере глубиной 144 м.

Главные роли исполняют Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс, Дэвид Ойелоуо, Тим Роббинс. Сериал получил положительные отзывы от критиков.

Ранее, 11 июня, Netflix показал трейлер последнего сезона сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Пять новых серий выйдут 29 июня, а оставшиеся три эпизода — 27 июля. По окончании сезона главная роль перейдет Лиаму Хемсворту.