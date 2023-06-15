Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков сообщил о желании почти 20 стран присоединиться к БРИКС
Экономика
Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям
Общество
Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания
Туризм
В Минэкономразвития заявили о восстановлении туротрасли в России
Экономика
«Росатом» прогнозирует заказ 15 плавучих атомных энергоблоков для Севморпути
Экономика
Минфин счел правильной мерой введение МРЦ на тихое вино
Мир
В США допустили возможность заставить Зеленского принять утрату территорий
Мир
ВС Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник
Экономика
Абрамченко заявила о неизменности прогнозов по урожаю после прорыва Каховской ГЭС
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Мир
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
Происшествия
Глава Крыма сообщил об обезвреженных за ночь беспилотниках над полуостровом

Доля МСП в московском бизнес-сообществе выросла до 90%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в столичном бизнес-сообществе увеличилась до 90%, несмотря на пандемию коронавируса и зарубежные санкции. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня на Москву приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России — около 900 тыс. Сектор продолжает расти и усиливать свою роль в экономике мегаполиса. Он обеспечивает четверть налоговых отчислений в городской бюджет. Это почти в полтора раза больше, чем два года назад», — отметила Сергунина.

По ее словам, субъекты МСП показали высокую устойчивость и адаптивность к современным вызовам. Развитию сегмента способствовали и городские меры поддержки, добавила вице-мэр. Так, в прошлом году поддержку со стороны правительства Москвы получили более 110 тыс. предприятий, то есть каждый восьмой субъект МСП. Многие обращались за бесплатными консультациями, участвовали в профильных мероприятиях, а также пользовались сервисами, помогающими открыть и развивать свое дело.

Финансовую поддержку в 2022 году получили 13 тыс. столичных компаний и ИП. Почти 3 тыс. из них оформили субсидии и гранты, около 8 тыс. обратились за льготными кредитами, еще 2,7 тыс. предприятий воспользовались поручительством Московского гарантийного фонда.

Сергунина отметила, что в этом году Москва запустит новые меры поддержки, среди них — зонтичное поручительство. Это совместная программа городского правительства и «Корпорации «МСП», которая за счет выделенной субсидии возьмет на себя основные риски перед банком, чтобы предприниматель мог получить финансирование.

Кроме того, планируется предоставить субъектам МСП, включенным в реестр стартапов и технологических компаний, возможность получить кредиты по ставке до 10% годовых на реализацию проектов в приоритетных отраслях. Также в настоящее время процедуру оценки проходят первые заявки на предоставление МСП займов с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023