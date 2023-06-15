Доля МСП в московском бизнес-сообществе выросла до 90%

Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в столичном бизнес-сообществе увеличилась до 90%, несмотря на пандемию коронавируса и зарубежные санкции. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня на Москву приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России — около 900 тыс. Сектор продолжает расти и усиливать свою роль в экономике мегаполиса. Он обеспечивает четверть налоговых отчислений в городской бюджет. Это почти в полтора раза больше, чем два года назад», — отметила Сергунина.

По ее словам, субъекты МСП показали высокую устойчивость и адаптивность к современным вызовам. Развитию сегмента способствовали и городские меры поддержки, добавила вице-мэр. Так, в прошлом году поддержку со стороны правительства Москвы получили более 110 тыс. предприятий, то есть каждый восьмой субъект МСП. Многие обращались за бесплатными консультациями, участвовали в профильных мероприятиях, а также пользовались сервисами, помогающими открыть и развивать свое дело.

Финансовую поддержку в 2022 году получили 13 тыс. столичных компаний и ИП. Почти 3 тыс. из них оформили субсидии и гранты, около 8 тыс. обратились за льготными кредитами, еще 2,7 тыс. предприятий воспользовались поручительством Московского гарантийного фонда.

Сергунина отметила, что в этом году Москва запустит новые меры поддержки, среди них — зонтичное поручительство. Это совместная программа городского правительства и «Корпорации «МСП», которая за счет выделенной субсидии возьмет на себя основные риски перед банком, чтобы предприниматель мог получить финансирование.

Кроме того, планируется предоставить субъектам МСП, включенным в реестр стартапов и технологических компаний, возможность получить кредиты по ставке до 10% годовых на реализацию проектов в приоритетных отраслях. Также в настоящее время процедуру оценки проходят первые заявки на предоставление МСП займов с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности.