В ООН заявили о позитивной оценке любой помощи нуждающимся странам

ООН позитивно оценивает любую помощь нуждающимся странам. Об этом в среду, 14 июня, заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова поставить зерно беднейшим странам на безвозмездной основе.

Дюжаррик отметил, что ООН находится в постоянном контакте не только со сторонами зерновой сделки, но и со всеми, кто извлекает из нее выгоду в любых государствах.

«Очевидно, мы положительно оцениваем любую поддержку, оказываемую тем, кто в ней нуждается», — сказал представитель генсека ООН.

Накануне, 13 июня, Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы России в договоре не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Глава государства подчеркнул, что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о выходе из сделки по окончании периода. По его словам, продвижения по выполнению российских условий зерновой сделки пока нет.

Еще в мае министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 17 мая стало известно, что инициатива продлена еще на 60 дней.