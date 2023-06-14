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В Тольятти футболист скончался во время матча любительской лиги

Футболист «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп» Березовский умер во время матча любительской лиги
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Фото: fcsport63.ru
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Капитан любительской команды «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп» Глеб Березовский скончался в Тольятти во время матча, сообщается 14 июня на странице любительской Тольяттинской футбольной лиги во «ВКонтакте».

«О точных причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье», — говорится в заявлении.

Прощание состоится 15 июня.

Отец футболиста Юрий Березовский рассказал ТАСС, что сын вышел на замену, сел и потерял сознание.

«Пытались откачать его своими силами, потом с маской подбежала медсестра, после — подъехала скорая помощь. Мы пытались минут 20, но ничего не получилось», — сказал он.

По его словам, вскрытие ничего не показало — инфаркта и инсульта не было.

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На сайте АНО «ФанКлуб Спорт63» отмечается, что 29-летний Березовский за «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп» сыграл 208 игр, забил 96 голов.

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