В Тольятти футболист скончался во время матча любительской лиги
Капитан любительской команды «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп» Глеб Березовский скончался в Тольятти во время матча, сообщается 14 июня на странице любительской Тольяттинской футбольной лиги во «ВКонтакте».
«О точных причинах смерти пока неизвестно. Мы выражаем глубокие соболезнования его семье», — говорится в заявлении.
Прощание состоится 15 июня.
Отец футболиста Юрий Березовский рассказал ТАСС, что сын вышел на замену, сел и потерял сознание.
«Пытались откачать его своими силами, потом с маской подбежала медсестра, после — подъехала скорая помощь. Мы пытались минут 20, но ничего не получилось», — сказал он.
По его словам, вскрытие ничего не показало — инфаркта и инсульта не было.
На сайте АНО «ФанКлуб Спорт63» отмечается, что 29-летний Березовский за «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп» сыграл 208 игр, забил 96 голов.