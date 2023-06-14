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Пожар вспыхнул в международном аэропорту индийской Калькутты

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Фото: соцсети
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В международном аэропорту имени Нетаджи Субхаса Чандра Боса в Калькутте на востоке Индии вспыхнул пожар. Об этом 14 июня сообщила газета India Today.

Как следует из опубликованных видео, возгорание произошло внутри помещения. Пламя поднималось на высоту нескольких метров.

На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб аэропорта, происходящее снимали очевидцы.

Возгорание произошло на стойке регистрации в секции вылета, пассажиры были эвакуированы. Информации о пострадавших в настоящее время нет. На время пожара была закрыта одна из стоек, работа аэропорта не прерывалась.

По предварительной информации, причиной пожара в аэропорту могло стать короткое замыкание.

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Международный аэропорт Калькутты обслуживает более 10 млн пассажиров в год.

В декабре 2022 года администрация стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен приостанавливала полеты самолетов после взрыва газопровода, расположенного недалеко от авиаузла. Работу аэропорта возобновили через несколько часов.

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