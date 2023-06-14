Ямочный ремонт дорог завершили на четырех улицах Касимова

В городе Касимове (Рязанская область) завершили ямочный ремонт дорожного покрытия на ряде улиц. Об этом городская администрация сообщает в соцсети «ВКонтакте» в среду, 14 июня.

«За прошедший месяц подрядная организация провела ямочный ремонт улиц 50 лет ВЛКСМ, Северная, Соборная. Сегодня приступили к ремонту улицы Набережная, а буквально на днях окончили ямочный ремонт участка дороги по улице Советская до микрорайона Черемушки», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА «7 новостей», также в городе продолжается капитальный ремонт улицы Советской. На участке протяженностью 640 м рабочие уже уложили выравнивающий слой асфальта, в течение месяца планируется приступить к укладке основного слоя, укреплению обочин.

Кроме того, проект ремонта улицы Советской предусматривает устройство линии освещения, установку водоотводящих лотков. Сейчас подрядчик занимается восстановлением тротуаров.