Умер олимпийский чемпион — легкоатлет Харви Гланс

Олимпийский чемпион, американский спринтер и тренер Харви Гланс скончался в возрасте 66 лет. Об этом 14 июня сообщил сайт World Athletics.

Спортсмен умер 12 июня, причины кончины не уточняются.

«За свою успешную спринтерскую карьеру Гланс выиграл олимпийские и мировые золотые медали в составе сборной США по бегу на 4х100 м и дважды установил мировой рекорд на 100 м с ручным хронометражем 9,9 в 1976 году», — говорится в сообщении.

В 1979 году Гланс выиграл 100-метровое серебро и золото на Панамериканских играх в эстафете четыре по 100 м. В 1987 году он стал чемпионом мира с Ли Макрэем, Ли Макнилом и Карлом Льюисом в этом же виде спорта в Риме.

Гланс был главным тренером американской мужской сборной на чемпионате мира 2009 года в Берлине и занимался с рядом известных спортсменов, в том числе с олимпийским чемпионом и чемпионом мира Кирани Джеймсом.