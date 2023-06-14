Около 200 малоэтажных зданий достроили в Подмосковье с начала года

На территории Московской области с начала 2023 года достроили 189 малоэтажных жилых и нежилых зданий. Об этом сообщает региональный Главгосстройнадзор.

«ГБУ МО «СтройЭксперт» выдал положительные заключения по итогам строительства 25 малоэтажных жилых и 164 нежилых зданий капитального строительства, не подлежащих государственному строительному надзору», — говорится в сообщении ведомства.

Большинство объектов расположены в Домодедово, Солнечногорске, Истре, Балашихе, Пушкинском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Раменском городских округах, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В качестве примера издание приводит автостанцию АО «Мострансавто» в городе Бронницы и производственное здание ООО «Зеленая Долина» в Долгопрудном.

13 июня сообщалось, что комплекс по производству экологичной одноразовой посуды построят в подмосковном Серпухове. Соответствующее разрешение выдало инистерство жилищной политики Московской области