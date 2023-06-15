Паучье арт-чутье

В ночь на 12 июня в возрасте 93 лет скончался Джон Ромита-старший. Он по праву носил звание легендарного художника комиксов Marvel, встав в один ряд с такими великими именами тех лет, как Джек Кирби и Стив Дитко. И, несмотря на то что особенно в среде отечественных фанатов супергероики он не так знаменит, как Стэн Ли, Джон помог окончательно сформировать образ Человека-паука и сделать его, пожалуй, одним из трех самых знаменитых супергероев наряду с Бэтменом и Суперменом.

Его карьера начиналась вполне типично для американского художника: начав с коротких юмористических историй, в 50-е он начинает работать в DC над романтическими комиксами, имевшими в те годы серьезную популярность (тогда как супергероика, наоборот, находилась в кризисе).

Но к началу 60-х всё круто меняется: супергерои получают второе рождение, образуется издательство Marvel, что с ходу дарит миру ныне культовых Мстителей, Фантастическую четверку, Людей Икс и Человека-паука — удивительного персонажа, простого подростка, получившего великую силу и взвалившего на свои плечи великую же ответственность. Рисовать приключения последнего и зовут Джона, после того как соавтор Питера Паркера, Стив Дитко, внезапно покидает серию.

Для Ромиты это стало настоящим вызовом — дуэт Стэн Ли / Стив Дитко уже стал легендарным, а сам персонаж невероятно популярным. По собственному признанию, Джон здорово нервничал и был искренне уверен, что он лишь временно подменяет Стива, поскольку сам он считал, что у него не получается рисовать Паука. И лишь спустя полгода он «перестал копировать Дитко» и стал привносить больше своего стиля — что принесло и ему, и серии комиксов бешеный успех.

В глаза сразу бросается разница между тем, как рисовал персонажей Дитко и как их рисовал Ромита. Первый любил тонкие линии и острые, иногда даже отталкивающие черты лица, его Питер был обычным, непримечательным парнем (каким и задумывался). Джон же предпочитал толстые, мягкие линии, а Паркера он изображал как красивого мужчину, почти что сердцееда.

Все персонажи под его кистью преобразились: Гвен Стейси, первая любовь Питера, стала заправской модницей, в которую влюбились сотни тысяч читателей, и даже тетя Мэй помолодела. И именно Ромита представил нам Мэри Джейн Уотсон, вторую возлюбленную Паркера, и когда она в своем дебютном выпуске произносит фразу: «Признай, тигр, ты сорвал джекпот!», — это ни разу не преувеличение: Мэри Джейн в исполнении Ромиты была сногсшибательна и порой затмевала собой Гвен, на что Стэн также неоднократно указывал.

Его персонажи получались настолько привлекательными — даже злодеи! — что иногда Ли указывал ему на это, переживая, не слишком ли они обаятельны. Но, возможно, именно это так сильно запало в душу читателям — я могу с уверенностью сказать, что образы героев, созданных или переработанных Джоном, врезались в память нескольких поколений, и когда читатель комиксов представляет себе Человека-паука, скорее всего, в голове у него возникает именно версия Джона. Комиксы о Паучке стали главной работой всей его жизни, и лишь за одну эту серию он заслужил звание великого художника — однако его влияние распространилось еще дальше.

Визуальный стиль Ромиты-старшего на долгие годы стал стандартом для прочих серий Marvel, а сам он вдохновлял десятки и сотни других сценаристов и художников, которые сейчас отдают ему дань уважения: Дэйва Гиббонса, Алекса Росса, Дэвида Аха, Митча Герадса, Тома Кинга, Дэна Слотта и многих других. Влюбил в комиксы он и своего сына, Джона Ромиту-младшего, который сам стал значимым художником и уже в начале нулевых взялся за комиксы о Человеке-пауке.

И дело тут не только и не столько в самих по себе дизайнах — несомненно, как художник и в будущем арт-директор издательства он приложил руку к немыслимому количеству персонажей, без которых сегодня невозможно представить вселенную Marvel: Кингпин, Росомаха, Каратель и Люк Кейдж. Дело было еще и в том, как он рисовал комиксы — как работал с композицией, панелями, эмоциями персонажей и экшен-сценами. То были времена, когда художники вроде Кирби, Дитко и Нила Адамса переворачивали представление о том, как можно рисовать комиксы и как они могут работать — и Ромита-старший однозначно внес в этот процесс свою лепту, окончательно сделав Человека-паука культурной иконой и всемирно популярным героем.

Если говорить о моем любимом комиксе Джона, то тут я не буду оригинальным и назову «Ночь, когда умерла Гвен Стейси» — историю, что навсегда изменила жизнь Человека-паука. Страницы оттуда навсегда отпечатались в моей голове, и Джону удалось очень тонко передать всю душевную боль и злость Питера, потерявшего любовь всей своей жизни. Не могу представить никого другого, кто так бы смог изобразить этот страшный момент.

Автор — выпускающий редактор издательства комиксов «Комильфо», создатель блога о комиксах «Дитрих» и автор книги «Вселенная DC: Заметки на полях»

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