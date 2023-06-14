ФАС потребовала от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объемы продаж бензина на бирже. Об этом сообщили журналистам 14 июня в пресс-службе ведомства.

По информации антимонопольщиков, продажи бензина на бирже за последние пять месяцев сократились на 7,9%. Как следствие, образовался спрос на Аи-92 и Аи-95.

«В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты», — указали в ФАС.

В ФАС заявили, что если нефтяники не примут меры, то ведомство может уличить компании в нарушении закона «О защите конкуренции» и возбудить антимонопольные дела.

Также отмечается, что ФАС прорабатывает повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.

В мае глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство не рассматривает запрет экспорта бензина, обсуждается лишь его снижение.

В феврале вице-премьер России Александр Новак обратил внимание на то, что бензин в Российской Федерации почти вдвое дешевле, чем в среднем в Европе.