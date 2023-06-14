Египет подал заявку на вступление в БРИКС, рассказал российский посол в Каире Георгий Борисенко. Отмечается, что международный альянс сейчас занимается переводом торговли на альтернативные валюты, сообщает телеканал «Известия». Египетская сторона заинтересована проектом. Сейчас участниками БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.