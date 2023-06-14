Ребенок погиб после падения с девятого этажа в Сыктывкаре

В Сыктывкаре погибла девочка, выпавшая из окна девятого этажа, сообщает в среду, 14 июня, ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Трагедия произошла накануне на улице Кутузова, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 17.36. Девочка 2016 года рождения облокотилась на москитную сетку и выпала на улицу. Она скончалась на месте

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что ребенок находился дома с восьмилетним братом. Мать детей была на работе, а отец уехал в командировку. В МВД отметили, что на профилактическом учете семья не состояла.

Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются следователями СК, отмечает ИА «Комиинформ».

Ранее в этот же день сообщалось о похожем инциденте, который произошел в городе Вилючинске на Камчатке. Мальчик 2020 года рождения выпал из окна второго этажа и остался жив.