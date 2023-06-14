Два диких кабана посетили пилораму под Сыктывкаром

Рабочие пилорамы в микрорайоне Човью под Сыктывкаром встретили двух диких кабанов. Большие и упитанные животные прогуливались по территории предприятия, видео с ними прислали в редакцию ИА «Комиинформ».

Чтобы избежать прямого контакта с вепрями, рабочие сели в транспорт, закрыли двери и стали вести съемку парнокопытных. Также они начали сигналить, чтобы предупредить своих коллег об опасности. Примечательно, что кабаны не испугались этого звука.

В итоге работники пилорамы не стали выгонять животных с территории и позволили им продолжить прогулку, пока звери сами не ушли.

Ранее в июне сообщалось, что пять человек пострадали из-за нападения кабана в Японии. Животное ростом 1,1 м забежало в жилой район, некоторых покусало, а других просто опрокинуло на землю.