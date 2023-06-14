Школы на юге Англии закрыли в связи с отключением воды из-за жары

Несколько школ на юге Англии закрыты из-за невозможности обеспечить санитарные условия для учеников в связи с отключением воды из-за жары, сообщает в среду, 14 июня, британский телеканал Sky News.

«Вода перестала подаваться в краны в начальной школе Резерфорда в Кроуборо, Восточный Сассекс, в понедельник днем, и с тех пор школа остается закрытой», — сообщает телеканал со ссылкой на директора учебного заведения.

По ее словам, школа не может обеспечить ученикам необходимые санитарные условия, чтобы они были в безопасности.

Водопроводная компания South East Water's, которая отвечает за подачу воды в регион, уже принесла извинения, в том числе и закрытым школам, а также попросила временно снизить потребление воды.

Аномальная жара обрушилась на ряд регионов Великобритании на прошлой неделе. В Чертси, графство Суррей, 10 июня температура поднялась выше 32 градусов, что стало самым высоким показателем за год. Ожидается, что жаркая погода сохранится в течение следующих нескольких дней.

В прошлом году стало известно, что аномальная жара в Великобритании повлияла на рост показателя избыточной смертности.

Согласно материалам на сайте программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2022 года стал одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды побиты, в частности, в Испании, Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании.