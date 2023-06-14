Минобороны России: ВСУ потеряли около 7,5 тыс. военных за период с 4 июня

Украинские подразделения с начала контрнаступления потеряли около 7,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными на линии соприкосновения. Об этом в среду, 14 июня, сообщило Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал начало контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое, по его словам, идет с 4 июня.

«Всего за это время украинские вооруженные силы только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — говорится в сводке ведомства.

В министерстве отметили, что противник продолжил нести значительные потери в живой силе и технике в течение прошедших суток, предприняв попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Накануне Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше, чем у украинских войск. Он также указал на то, что потери украинской армии «приближаются к катастрофическим». В частности, Путин сообщил, что по личному составу у украинских войск безвозвратных потерь 50 на 50, в отличие от России.

При этом президент отметил, что за пять дней контрнаступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил начало контрнаступления. Об этом он сказал 10 июня во время пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Однако подробностей наступательной операции Зеленский не привел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.