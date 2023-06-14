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Благоустройство пляжа на берегу Камы в Менделеевске завершат в августе

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В Менделеевске (Татарстан) этим летом планируют завершить благоустройство пляжа на берегу Камы. Об этом 14 июня сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

На данный момент на объекте задействованы 12 рабочих. Они проводят инженерные сети и готовят фундаменты под малые архитектурные формы.

Проект предусматривает обустройство на берегу Камы пляжной зоны, зоны для отдыха с палатками, установку спортивной и детской площадок, раздевалок, душевых. Также будут открыты кафе и прокат водного инвентаря.

Как уточняет информагентство, создание первого в Менделеевском районе благоустроенного пляжа разбито на несколько этапов. Первый из них планируется завершить в 2023 году, на работы выделено 70 млн рублей. Открыть пляж планируется уже в августе.

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