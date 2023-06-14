Польский журналист предостерег Варшаву от провокаций в адрес России
Повторное участие польских наемников в атаках на территорию России может привести к полномасштабной войне с Москвой. Об этом 13 июня написал обозреватель Конрад Ренкас в статье для Myśl Polska.
«Участие вооруженной банды польских наемников в нападении на территорию Российской Федерации является серьезным нарушением международного права, уполномочивающим российские власти требовать объяснений от польской стороны», — заявил Ренкас.
Он отметил, что попытки польского руководства снять с себя ответственность за случившееся не помогут властям избежать последствий.
«Польский Уголовный кодекс в своей ст. 141 недвусмысленно запрещает польским гражданам служить в «иностранной армии или иностранной военной организации». За это <...> грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет», — подчеркнул Ренкас.
Таким образом, польские «добровольцы» на Украине по-прежнему должны получать одобрение на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии от своего министерства обороны.
«Поэтому министерство должно ответить, кому и сколько таких разрешений было выдано», — указал обозреватель.
Ренкас добавил, что Польша играет с огнем, так как подобные действия могут привести к прямому столкновению с Россией или Белоруссией.
Ранее польские наемники обнародовали в Сети видеозаписи, которые подтверждают их участие в составе диверсионно-разведывательной группы, вторгшейся 22 мая на территорию Белгородской области.
В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава замалчивает факты массового участия поляков в боевых действиях на Украине.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.