Повторное участие польских наемников в атаках на территорию России может привести к полномасштабной войне с Москвой. Об этом 13 июня написал обозреватель Конрад Ренкас в статье для Myśl Polska.

«Участие вооруженной банды польских наемников в нападении на территорию Российской Федерации является серьезным нарушением международного права, уполномочивающим российские власти требовать объяснений от польской стороны», — заявил Ренкас.

Он отметил, что попытки польского руководства снять с себя ответственность за случившееся не помогут властям избежать последствий.

«Польский Уголовный кодекс в своей ст. 141 недвусмысленно запрещает польским гражданам служить в «иностранной армии или иностранной военной организации». За это <...> грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет», — подчеркнул Ренкас.

Таким образом, польские «добровольцы» на Украине по-прежнему должны получать одобрение на участие в боевых действиях в рядах иностранной армии от своего министерства обороны.

«Поэтому министерство должно ответить, кому и сколько таких разрешений было выдано», — указал обозреватель.

Ренкас добавил, что Польша играет с огнем, так как подобные действия могут привести к прямому столкновению с Россией или Белоруссией.

Ранее польские наемники обнародовали в Сети видеозаписи, которые подтверждают их участие в составе диверсионно-разведывательной группы, вторгшейся 22 мая на территорию Белгородской области.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава замалчивает факты массового участия поляков в боевых действиях на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.