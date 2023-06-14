Бывший дом Шабалиной в Саратове признали объектом культурного наследия

В Саратове статус объекта культурного наследия (ОКН) получил бывший дом Шабалиной, расположенный в исторической части города. Об этом региональный комитет культурного наследия сообщает в среду, 14 июня.

«Памятник был выявлен в 2021 году, а затем комитет культурного наследия организовал его историко-культурную экспертизу. Исследование показало, что строение обладает архитектурно-градостроительной ценностью», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», границы и предмет охраны ОКН уже определены. Специалисты выяснили, что уникальными элементами здания являются декоративные части фасада.

Дом Шабалиной расположен на улице Первомайской, 63. Историки считают, что в начале XX века владельцем участка был саратовский купец, гласный городской думы Андрей Максимович Лобанов. После его смерти в 1904 году недвижимость отошла его младшей сестре — Клавдии Максимовне Шабалиной. В 1915-м она возвела на месте старых построек большой двухэтажный дом с проездной аркой. Второй этаж дома сдавался под квартиры, а первый — под различные конторы.