Эксперт объяснил, чем отличаются акции от облигаций

Облигация — долговая ценная бумага, служащая кредитным обязательством государства, компании или другого эмитента перед инвестором. У нее есть свои особенности и отличия от акций, о них «Известиям» рассказал 15 июня директор по инвестициям в «Точка. Коммерческое финансирование» Александр Троицкий.

«Чаще всего облигации приносят фиксированный доход, который привязывают к риску дефолта (невыплаты по обязательствам) эмитента. Поэтому тут, как правило, вкладываются в облигации надежного эмитента и получают фикс (купивший облигацию инвестор почти всегда получает фиксированный процент вне зависимости от успехов компании на рынке). Облигации считаются более надежным инструментом, но есть исключения», — объяснил эксперт.

В то же время акции покупают для двух разных целей: получения дивидендной доходности и получения дохода от роста стоимости акции.

«Акции считаются более рисковым инструментом для инвестирования, чем облигации. Дело в том, что акции более волатильны и непредсказуемы», — подчеркнул Троицкий.

Говоря об инвестициях предпринимателей в облигации, он уточнил, что такой рынок еще формируется.

«Чтобы инвестировать в облигации, предпринимателю необходимо вывести деньги со счета юрлица или ИП на свой личный счет физлица. При этом для ИП налоги за вывод на карту физлица не платятся, а вот ООО придется заплатить 13% налога на дивиденды. Альтернативой облигациям могут выступить инвестиции в P2P», — рассказал эксперт.

Инвестирование в P2P (peer-to-peer) предполагает помощь одного бизнеса другому бизнесу. Например, один предприниматель выступает в роли инвестора, а второй — заемщик и они на своих условиях без участия банка (но можно и с ним) заключают сделку, объяснил Троицкий. Он напомнил, что четыре года назад был введен закон 259-ФЗ, который помогает инвестировать в бизнесы на разной стадии развития.

Ранее, 13 июня, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» об инвестициях в золото. По его словам, покупка такого драгоценного метала оправданна, если он приобретается с целью долгосрочного удержания. Инвестировать в него можно разными способами: покупать физический драгметалл или же «безналичное» золото.