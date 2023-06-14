Мужчина утонул в водоеме в Моршанске в Тамбовской области
В городе Моршанск в Тамбовской области в водоеме утонул 32-летний мужчина. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В спасательное ведомство информация поступила 14 июня в 14:50. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.
Обстоятельства гибели человека устанавливаются.
6 июня сообщалось, что в городе Енисейске Красноярского края во время плавания утонул 15-летний подросток. Он пришел на несанкционированный пляж с тремя друзьями. По данным МЧС, молодой человек не умел плавать.