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В России купили более полумиллиона подержанных автомобилей за месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В минувшем мае в России реализовано 502 тыс. легковых авто с пробегом, сообщают 14 июня эксперты «Автостата».

Почти 502 тыс. автомобилей ― это в 1,5 раза больше, чем было продано машин в мае 2022-го. В течение всего 2022 года количество проданных автомобилей на вторичке не превышало отметку 470 тыс.

Кроме того, это число установило новый рекорд продаж подержанных авто за последние 17 месяцев: в последний раз близкий к майскому показатель был зафиксирован в декабре 2021 года, когда в России реализовали 513 тыс. автомобилей на вторичном рынке.

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14 июня эксперты «Автотеки» сообщили, что каждый третий житель России готов смириться с проблемами логистики запчастей, завышенной ценой автомобиля и переплатой за бренд при покупке подержанного авто.

По данным опроса среди 10 тыс. совершеннолетних жителей российских городов-миллионников, 46% респондентов планируют приобрести автомобиль в ближайшем году, причем 32% опрошенных готовы купить авто с пробегом. Больше всего такое решение принимают жители Новосибирска (38%), Челябинска (37%) и Перми (35%).

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