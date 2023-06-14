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В Пензе пьяный пенсионер избил продавца из-за цен на алкоголь

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Пенсионер в состоянии алкогольного опьянения напал на продавщицу в Железнодорожном районе Пензы. Потасовка потребовала вмешательства сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба областного управления силового ведомства в среду, 14 июня.

В 11:32 экипаж группы задержания Росгвардии получил сигнал о тревоге в одном из магазинов. Приехавшие на место инцидента бойцы выяснили, что конфликт спровоцировал пожилой мужчина, который был недоволен ценой на спиртное. Пенсионер напал на 51-летнюю продавщицу и избил ее. Увидевшие это охранники нажали на кнопку сигнализации.

Силовики приступили к поискам дебошира, поскольку он скрылся с места преступления. Вскоре они задержали пьяного 70-летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции, пишет ИА «Пенза-пресс».

В начале июня сообщалось, что в Пензе пьяный мужчина станцевал на чужом автомобиле. 33-летний молодой человек плясал на крыше припаркованной Chevrolet Lacetti.

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