Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Липецкой области
В Тербунском районе Липецкой области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом в среду, 14 июня, сообщает GOROD48 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел в ночь на 13 июня в селе Урицкое. На улице 2-я Сотня загорелся деревянный дом, после тушения огня на месте было найдено дело 54-летнего мужчины.
Дом в результате пожара был уничтожен. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как уточняет LipetskMedia, вечером 13-го числа пожар также случился в селе Воробьевка Хлевенского района. Там сгорел гараж. Пострадавших нет.
13 июня крупный пожар случился на территории поселка Порос в Новосибирской области. Погибли три человека, огнем были повреждены четыре частных дома.