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Востоковед назвал возможную цель визита госсекретаря США Блинкена в Китай

Востоковед Котков: США хотят показать Китаю, что являются единственной сверхдержавой в мире
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Фото: TASS/OLIVIER MATTHYS/POOL
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Соединенные Штаты Америки в отношениях с Китаем используют метод кнута и пряника. Об этом 14 июня «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Ранее в этот день стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай с официальным визитом 18 и 19 июня.

«Сначала на Китай оказывается давление, а рычаги давления у США на Китай есть: это и китайский капитал, вовлеченный в мировую экономику, это и тайваньский вопрос, это и права человека, и многое другое. А с другой стороны, Соединенные Штаты всё время дают Китаю понять, что «мы же в одной лодке, давайте налаживать отношения, наши экономики так взаимосвязаны, что нам пора договориться», — сказал эксперт.

Этот же метод Вашингтон использует и в ситуации с Тайванем, отметил Котков.

«Сначала визит конгрессменов, потом визит [экс-спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси] Пелоси — ясно было дано понять Китаю, что Соединенные Штаты Америки Тайвань не оставят, а с другой стороны [бизнесмен] Илон Маск, который выражает интересы другой башни Вашингтона, дал понять, что Соединенные Штаты вроде готовы и сдать Тайвань, но на определенных условиях, конечно, не просто так», — объяснил он.

При этом Соединенные Штаты четко дают понять Китаю, что в мире сверхдержава одна, подчеркнул собеседник «Известий».

«На региональном уровне — да, пожалуйста. Но не более того. Вот сейчас Блинкен, если он, конечно, доберется до Пекина, постарается это донести до китайского руководства», — заключил востоковед.

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Блинкен планировал посетить Пекин в феврале, но отказался после инцидента с китайским воздушным шаром, который пролетал над американской территорией и был сбит военными.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники в апреле писала, что Пекин не спешит выдавать разрешение на въезд американскому госсекретарю, поскольку опасается публикации отчета по инциденту с аэростатом из КНР.

В том же месяце телеканал NBC News сообщил, что сбитый аэростат из Китая успел собрать и передать разведданные с военных объектов США, несмотря на попытки администрации американского президента Джо Байдена заблокировать утечку информации.

Аппарат американские военные сбили в феврале у Восточного побережья США с разрешения главы государства.

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