В центре Москвы во время движения загорелась Lamborghini
В центре Москвы на Смоленском бульваре в среду, 14 июня, загорелся желтый автомобиль марки Lamborghini. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Автомобиль ни в кого не врезался, однако загорелся во время движения.
На видеоролике видно, как из иномарки валит черный дым. Другие водители выходят из машин, чтобы помочь владельцу Lamborghini.
Спорткар удалось быстро потушить. В происшествии никто не пострадал. На месте возгорания авто начали работу экстренные службы.
Ранее, 11 июня, 15 автомобилей было уничтожено или повреждено при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. Проверка по факту происшествия находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры.