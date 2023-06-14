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МВД заявило о передаче в суд дела подозреваемого в 80 эпизодах мошенника

Ирина Волк: перед судом предстанет обвиняемый в 80 эпизодах мошенничества
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Фото: РИА Новости/Андрей Старостин
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Следователем Следственного управления УМВД России по Белгородской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из предполагаемых участников межгосударственной преступной группы. Он обвиняется в совершении 80 эпизодов мошенничества. Об этом в среду, 14 июня, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По версии следствия, злоумышленник возглавлял действовавшее в московском регионе подразделение международной криминальной структуры. Установлено, что ее организаторы находятся в одном из государств ближнего зарубежья, где располагается сеть call-центров. Их работники обзванивали россиян, представляясь юристами и сотрудниками правоохранительных органов», — цитирует Волк портал «МВД Медиа».

В частности, гражданам сообщали, что им положена компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты и биологически активные добавки. Однако для ее получения мошенники просили потерпевших оплатить страховку или налог. После перечисления средств на указанные мошенниками реквизиты, те переставали выходить на связь. Также сообщается, что большинство потерпевших были пожилыми людьми.

В задачу московского участника группы входил контроль за подбором россиян, на которых оформлялись банковские карты, использовавшиеся в криминальной схеме. Также он занимался переводом похищенных средств за рубеж и их распределением между российскими соучастниками, говорится в сообщении.

Мошенникам удалось похитить в общей сложности свыше 20 млн рублей у жителей 50 регионов России, уточняет портал.

«Основной фигурант (уголовного дела. — Ред.) заключил со следствием досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовных дел в отношении других соучастников продолжается», — сообщила Ирина Волк.

Ранее, 13 июня, Ирина Волк рассказала об инциденте, в рамках которого трое молодых людей — коллекторов ошиблись адресом и подожгли дверь чужой квартиры в Москве. Обвиняемые были арестованы, ведется следствие.

5 июня МВД сообщило о задержании пятерых жителей московского региона по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. В частности, они приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, что позволяло соблюдать анонимность и постоянно менять номера телефонов мошенникам. Задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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До этого, 2 июня, жители Липецкой области лишились из-за мошенников порядка 9 млн рублей. Одна из потерпевших разместила резюме на сайте объявлений и перешла по ссылке, которую прислал «работодатель». Злоумышленники списали со счетов женщины 5,39 млн рублей.

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