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Регионы Черноземья получат более 450 млн руб. на модульные отели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России выделит регионам Черноземья 457,6 млн рублей на создание модульных отелей, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина. Субсидии будут предоставлены в 2023 и 2024 годах.

«Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить номерной фонд, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России», — сказал премьер, его слова приводит ИА «Абирег».

Самую большую сумму из регионов Черноземья получит Липецкая область. В текущем году ей выделят 5,7 млн, в следующем — 220,5 млн рублей. Тамбовской области направят 16,1 млн рублей только в 2023 году, на 2024 год субсидия не предусмотрена. Воронежская область в этом году денег на модульные отели не получит, но в следующем правительство направит 213 млн рублей. Меньше всего достанется Курской области — 2,2 млн рублей в 2023 году, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Всего в ближайшие два года субсидии будут доведены до 38 регионов на условиях софинансирования. Общий объем инвестиций составит около 8 млрд рублей. В кабмине полагают, что это позволит реализовать в России более 200 проектов с общей вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров. Конкурсный отбор заявок от регионов провела комиссия Минэкономразвития в апреле и мае этого года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Наибольшие объемы субсидий получат Алтайский край, Бурятия, Челябинская и Калининградская области.

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