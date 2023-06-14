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В России запустят первый частный STEM-университет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России запустят первый в стране частный университет на основе STEM-модели, предполагающей объединение науки, технологий, инженерии и математики. Учредитель нового учебного заведения — компания «Тинькофф». Об этом заявил председатель правления компании Станислав Близнюк.

«Мы рассчитываем, что Центральный университет станет точкой взаимодействия бизнеса и науки, местом для роста талантливых кадров, востребованных топовыми компаниями и экономикой в целом», — сказал он в рамках деловой программы Tinkoff MediaDome.

Программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 года, первый набор на которую откроют для 500 студентов.

Как рассказали в компании, Центральный университет призван объединить опыт физико-математических и технических вузов страны и бизнес-экспертизу крупнейших компаний-работодателей. В разработке программы обучения, которая будет ежегодно обновляться, участвуют профессоры российских и международных университетов, а также потенциальные будущие работодатели студентов из IT-отрасли, ритейла, промышленности, e-grocery.

На старте образовательная программа будет включать три направления: математика, компьютерные науки и бизнес продукта. Студенты будут, в частности, изучать программную инженерию, компьютерную безопасность, анализ данных и искусственный интеллект, маркетинг и продакт-менеджмент. По окончании обучения они получат диплом государственного образца по направлению «Математика и компьютерные науки». В скором времени будут разработаны образовательные программы и по другим направлениям: естественные науки, биология, химия.

Также в ближайшее время на базе Центрального университета запустят образовательную платформу, где будут представлены узкоспециализированные курсы от ведущих вузов страны.

Главное здание нового учебного заведения расположено в Москве, в течение нескольких лет планируется открыть филиалы университета в других городах страны, а также построить общежитие на 5 тыс. человек.

Обучение в вузе платное, однако у студентов есть возможность получить грант.

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