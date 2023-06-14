Дверь пассажирского самолета бразильской NHR Taxi Aereo открылась в полете

У самолета Embraer EMB-110 Bandeirante бразильской авиакомпании NHR Taxi Aereo 12 июня во время полета открылась дверь. Об этом сообщает 14 июня Telegram-канал AviaNews.

На борту рейса находилась бразильская музыкальная группа Tierry.

Видео, позже опубликованное в соцсетях, было снято одним из музыкантов в самолете. На кадрах видно, что задняя дверь была полностью распахнута. При этом паники в салоне среди пассажиров нет.

Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в аэропорту Сан-Луис, расположенном на северо-востоке страны в штате Мараньян. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

В мае в самолете авиакомпании Asiana Airlines во время полета открылась дверь. После инцидента самолет приземлился в аэропорту Тэгу в Южной Корее. Никто не пострадал.