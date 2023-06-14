Лукашенко заявил о предпосылках окончания конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 14 июня, заявил, что на данный момент сложились предпосылки для окончания конфликта на Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Я не пророк, но на Украине мы закончим <этот конфликт>. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут», — сказал президент Белоруссии.

Но если страны Запада перейдут красные линии, то «будет им очень больно», добавил Лукашенко.

По его словам, западные страны на самом деле опасаются полномасштабной войны, несмотря на их действия и поддержу, которую они оказывают Украине. Эти страны опасаются применения ядерного оружия, потому что это, по мнению Лукашенко, может привести к всемирной катастрофе.

До этого в тот же день Лукашенко заявил, что Минск вступит в конфликт на Украине, если против страны будет совершена агрессия. Он подчеркнул, что у Белоруссии достаточно мощи для того, чтобы ответить.

Ранее, 8 июня, Лукашенко заявил, что происходящее на Украине показало, как западные элиты тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение других государств. Он отметил, что Запад «зацепился» за Украину, чтобы «подмять» Россию, и призвал остановить конфликт.

28 мая белорусский президент отметил, что столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позднее. Он добавил, что Москве удалось действовать на опережение событий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.