В Брянске демонтировали нелегальные торговые поддоны и прилавки

Рейд по пресечению несанкционированной торговли провели на территории Бежицкого района Брянска. Его итогом стал снос нескольких торговых мест, сообщает пресс-служба городской администрации.

Демонтаж проводили специалисты районного сектора торговли совместно с сотрудниками дорожного управления, пишет NASHBRYANSK.RU. Незаконно установленные стеллажи, поддоны и прилавки убрали около домов №323 по улице Бежицкой и №51 по улице 22 Съезда КПСС.

В администрации объяснили, что торговля с таких мест обычно ведется без разрешительных мест и в нарушение санитарных правил. Более того, покупка продуктов «с земли» в таких случаях привести к пищевому отравлению.

Днем ранее сообщалось, что брянской полиции передали 25 новых автомобилей. Событие приурочили к Дню России.