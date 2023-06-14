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МИД Армении заявил о прогрессе по разблокированию коммуникаций региона

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван и Баку достигли прогресса по разблокированию коммуникаций региона
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Фото: mfa.am
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Ереван и Баку достигли некоторого прогресса по вопросу разблокирования региональных коммуникаций. Об этом 14 июня в парламенте республики заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«В последнее время регулярно проводятся интенсивные встречи, и эти вопросы рассматриваются. Мое личное, может быть, субъективное впечатление, что мы добились определенного прогресса, но окончательного результата у нас нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из депутатов.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что у сторон есть взаимное понимание по общим вопросам, а существующие проблемы носят технический характер. Он добавил, что Армения выступает за разблокирование всех дорог.

В конце мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда российский лидер заявил, что препятствия для урегулирования отношений между странами являются «чисто техническими вопросами».

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов,в свою очередь, подтвердил, что проведенные за последние несколько недель переговоры в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе «позволили лучше понять позиции сторон». По его словам, сейчас Баку и Ереван находятся «на пороге мира».

В Ереване ранее в этом месяце также заявили, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года.

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Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Новый виток эскалации произошел осенью 2022 года. С тех пор Ереван и Баку периодически обвиняют друг друга в нарушениях на границе.

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