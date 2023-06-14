Экс-член палаты депутатов Берлина назвал большой ошибкой объявление РФ угрозой

Экс-член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн в среду, 14 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал решение Германии объявить Россию наиболее серьезной угрозой миропорядку в Европе.

«Называть Российскую Федерацию величайшей угрозой миру и свободе в Германии — большая ошибка правительства Германии. Мир и свобода в Германии, конечно, находятся под риском. Но причина тому — точно не Россия», — подчеркнул он.

По словам экс-депутата, главной угрозой для Германии является массовая миграция, которая началась с 2015 года.

«Ежедневно сюда приезжают сотни и тысячи людей, не имеющих никакую связь с регионом. Мы видим нападения, поножовщину. Акты насилия, которые всё чаще происходят здесь, в Германии, со стороны мигрантов. Это большая опасность», — пояснил Линдеманн.

Другой опасностью для страны, по мнению Линдеманна, является «исламистский террор». Он выразил мнение, что Германии стоит добиваться того, чтобы массовая миграция в страну прекратилась, а экстремисты были высланы.

Ранее в этот день газета Berliner Zeitung написала, что после нескольких месяцев переговоров федеральное правительство Германии впервые приняло решение об утверждении стратегии национальной безопасности. В документе Россия названа наиболее серьезной угрозой миропорядку в Европе.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в свою очередь заявил «Известиям», что авторы стратегии национальной безопасности ФРГ создавали этот документ по методичкам Запада, в которых РФ, ее сила и могущество подаются как угроза мировой стабильности. Парламентарий подчеркнул, что Россия за свою многовековую историю никогда не проявляла агрессию первой, но защищаться и дать отпор умела всегда, что и сегодня доказывают на фронтах участники специальной военной операции.

В конце мая в интервью, опубликованном газетой Kölner Stadt-Anzeiger, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что двусторонние контакты с Москвой нужны и в Берлине хотят их продолжать. В той же беседе он указал на «серьезные различия во мнениях» по Украине и на то, что, несмотря на разногласия, попытки урегулировать ситуацию не должны привести к заморозке украинского конфликта.

Затем, 10 июня, Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в «ближайшее время» поговорить с ним по телефону.