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«Роснефть» займется созданием карт потенциальных хранилищ СО2

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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В ходе XXVI Петербургского международного экономического форума компания «Роснефть» подписала договор с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» на создание карт геологических объектов на российской территории, потенциально пригодных для экологически стабильного хранения СО2. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

По словам специалистов компании, карты будут включать в себя, в частности, соляные и угольные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, а также истощенные нефтегазовые коллекторы.

Как рассказали представители компании «Роснефть», в проекте примут участие эксперты геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, а также специалисты из ряда вещущих научных центров России. Результат их работы ляжет в основу внедрения решений по снижению эмиссии парниковых газов, которые будут реализовываться добывающим и перерабатывающим комплексом «Роснефти».

«Роснефть» стала первой компанией в российской нефтегазовой отрасли, поставившей перед собой цель добиться чистой углеродной нейтральности к 2050 году. Данная цель была, в том числе, включена в стратегию компании «Роснефть-2030», в которой сформулированы кратко- и среднесрочные задачи климатической повестки. Так, к 2025 году «Роснефть» планирует добиться сокращения абсолютных выбросов парниковых газов на 5%, к 2030 году — снижения выбросов метана до значения менее о,2% , нулевого показателя рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижения удельных выбросов парниковых газов в сегменте «разведка и добыча» до уровня менее 20 кг СО2/барр. К 2035 году компания планирует сократить абсолютные показатели выброса парниковых газов более чем на 25%. За период с 2020 по 2022 год «зеленые» инвестиции Компании, направленные на повышение экологичности бизнеса и минимизацию его воздействия на окружающую среду, составили около 156 млрд рублей.

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