Суд арестовал обвиняемого в убийстве депутата ХМАО Колодича

Пресненский суд Москвы 14 июня заключил под стражу обвиняемого в убийстве депутата Ханты-Мансийской окружной думы Александра Колодича.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Расулова Али», — говорится в заявлении суда.

Об убийстве Колодича стало известно 12 июня. Кроме того, была ранена супруга депутата, женщина находится в коме. Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан садовник.

На допросе мужчина рассказал, что депутат якобы не хотел платить ему за дополнительную работу по дому, из-за чего он и набросился на Колодича.

После убийства садовник пытался избавиться от улик. Он закопал тело Колодича в подвале дома. Однако позже мужчина проговорился о содеянном своему брату, а тот, в свою очередь, обратился в полицию.