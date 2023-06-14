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Сальдо предупредил об экологической катастрофе из-за прорыва Каховской ГЭС

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Подтопление территорий Херсонской области, вызванное разрушением Каховской ГЭС, стало причиной размыва кладбищ, скотомогильников и грозит экологической катастрофой, однако власти региона при федеральной поддержке справятся с ситуацией. Об этом рассказал 14 июня временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он напомнил, что ЧП в Херсонской области ранее в среду было отнесено МЧС России к чрезвычайной ситуации федерального характера, которая объявлена на всей территории региона, не только на затопленной. Как указал Сальдо, именно эта ситуация дает возможность как можно скорее избавиться от всех вызванных прорывом ГЭС проявлений.

В числе этих проявлений гибель животных, затопление национальных парков, а также распространение опасных болезней.

«И заповедник даже есть, заповедный парк. Там сотни тысяч птиц находятся и поедают ту рыбу, которая уже заражена. Отравлена. Они ее поедают», — сказал он.

Также Сальдо обратил внимание, что жители подтопленных территорий временно покинули дома и находятся на расстоянии 10–15 км в ближайших населенных пунктах, так как хотят вернуться и понимают, что им помогут.

Киевскому режиму, создавшую эту катастрофу, «вообще наплевать на всех», подчеркнул врио главы Херсонской области.

«Я имею в виду, на людей в первую очередь. Им всё равно. Чем больше людей погибнет, тем для них лучше. А мы не должны дать им этой возможности, поэтому сейчас уже выдвигается специальное подразделение, которое будет вести обеззараживание территории», — добавил он.

Говоря о посещении ПМЭФ, Сальдо рассказал, что им подписано несколько соглашений с рядом структур, с инвесторами, желающими эксплуатировать территории Херсонской области. По словам Сальдо, ПМЭФ поражает возможностями мирового уровня и свободой сотрудничества.

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Ранее в этот день он отметил, что Херсонская область смогла пережить катастрофу на Каховской ГЭС с минимальными жертвами, подтопленные территории будут полностью восстановлены.

Также в среду председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что вода в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС полностью сойдет к 20 июня. Ущерб от наводнения составит около 40 млрд рублей, его оценка еще продолжается.

Он рассказал об ускорении вакцинации людей и животных от опасных инфекций, в том числе участвующих в ликвидации последствий ЧС. Всего работает 11 пунктов вакцинации.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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