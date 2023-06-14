С начала июня от суррогатного алкоголя в России пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщил в среду, 14 июня, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вот цифры, которые на сегодняшний день. С нарастающим итогом, просто произнесу, с 3 июня пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок», — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

В этом же месяце в пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что в России готовится проект федерального закона, согласно которому в стране запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола), который в том числе используется для производства суррогатного алкоголя.

Документ предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола и формирование системы учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками рынка.

Ранее, 5 июня, стало известно, что в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление контрафактным пивным напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время число пострадавших превышает 100 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. Позднее в ведомстве сообщили, что из оборота было изъято 37,6 тыс. л суррогатного напитка.