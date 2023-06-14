Белоусов заявил о начале эксперимента с беспилотными грузовиками в 2025 году

Эксперимент с полностью беспилотными грузовиками начнется в России в 2025-2026 годах. Об этом в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в среду, 14 июня, рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Я уверен, что где-нибудь в районе 2025–2026 года мы начнем экспериментировать с пятым уровнем автономности — полностью беспилотными», — сказал он.

Беспилотные грузовики «КамАЗ» были представлены на площадке ПМЭФ ранее в этот день. Вскоре эти машины отправятся из Санкт-Петербурга в Москву и повезут коммерческие грузы. Планируется, что весь путь между городами займет 9,5 часа.

Всего «КамАЗ» подготовил шесть беспилотных грузовиков и все они представлены на ПМЭФ. Такие грузовики будут ездить по трассе М-11 «Нева» в течение двух с половиной лет для сбора информации, которая необходима для развития полностью автономного вождения в будущем. Кроме того, в 2024 году «КамАЗ» подготовит еще 12 беспилотных автомобилей.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что беспилотные грузовики успешно завершили многомесячные испытания. Позднее, 13 июня тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.