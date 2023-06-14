ПСБ расширит программу лояльности для розничных клиентов

ПСБ присоединится к платформе лояльности GoPoints, где уже собраны бонусные программы ведущих федеральных брендов — представителей продуктового ритейла, мобильных операторов, авиаперевозчиков. Соответствующий меморандум о намерениях ПСБ подписал с компанией-разработчиком сервиса — Loyalty and Media Group — в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц рассказал, что «персонифицированный и гибкий подход» позволяет розничным клиентам менять настройки под свои потребности и выбирать наиболее интересные партнерские предложения. Он подчеркнул, что банк стремится «совершенствовать клиентский опыт, опираясь на лучшие рыночные практики и технологии».



«Внимательно изучая потребности наших клиентов, мы постоянно расширяем программу лояльности, действующую в банке», — заключил Маркарянц.



Управляющий Loyalty and Media Group Юлия Бойцова добавила, что площадка GoPoints — это «не только универсальное решение для реализации банковских программ лояльности, но и гарантия надежности и удобства запуска, развития и управления такими программами».

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