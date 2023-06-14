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Замглавы Минпросвещения предложил отказаться от термина «импортозамещение»

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Фото: РОСКОНГЕРСС/Максим Григорьев
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От термина «импортозамещение» стоит отказаться. Об этом 14 июня заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на сессии «Технологический суверенитет в сфере информационных технологий» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мне очень понравился тезис про то, что мы должны вообще уходить от термина «импортозамещение». Сергей Королев ничего не замещал, он придумывал новое. Точно так же, как и все наши гении, все те, кто обеспечил нам тот технологический прорыв, который мы видели в середине прошлого века. Я говорю сейчас о космонавтике, об атомной отрасли. Они не замещали. Они были сами по себе двигателями, генераторами этих идей», — отметил он.

Бугаев также указал на необходимость закладывания духовно-нравственных ценностей среди учащихся.

«Говоря об IT-технологиях, нельзя забыть про русский язык, мы не должны забыть про историю. Про вещи, которые делают нас нами, про наши духовно-нравственные ценности, которые мы должны закладывать на уровне школы и детского сада», — отметил замминистра.

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Российская экономика продолжает развиваться

Замещение импортных товаров произведенными в России началось в 2014 году после введения первых западных санкций в отношении РФ. Наиболее зависимыми от импортного сырья и комплектующих оказались сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий.

Ранее, 15 марта, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета. Страна работает в условиях достаточно хорошо организованной системы, обстановка стабильная и деловая. Также он указал на кратное повышение экономического суверенитета России.

В конце декабря 2022 года премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил важность укрепления технологического суверенитета России. Он рассказал тогда, что в бюджете РФ на ближайшие три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн рублей.

В том же месяце министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с «Известиям» на полях Конгресса молодых ученых в Сочи рассказал о действиях, которые необходимо сделать для достижения поставленных целей и прорыва в российской науке. В частности, он указал, что развитие отечественной науки постепенно выходит на новый уровень. Поставлены такие задачи, как достижение научного и технологического суверенитета России.

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