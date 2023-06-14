Очевидцы опубликовали кадры, как мощный поток уносит машину в море Сочи

Мощные ливни в Хостинском районе Сочи спровоцировали сильные потопы. Очевидцы инцидента в среду, 14 июня, распространили кадры, на которых видно, как автомобиль сносит в открытое море потоком воды.

«Там еще люди, наверное: машина заведенная, смотри, фары включены», — комментирует за кадром автор видео.

Ранее в этот день в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате проливных дождей река Мацеста вышла из берегов в Хостинском районе Сочи. По данным городской мэрии, из-за непогоды были подтоплены дороги и придомовые участки в районе Мацесты.

В тот же день мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о решении временно закрыть пляжи до полного восстановления погоды. В городской администрации предупредили, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Корреспондент «Известий» Мария Матвиенко показала кадры ликвидации последствий, а также поговорила с очевидцами потопа.