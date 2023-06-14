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В МИДе усомнились в прозрачности расследования подрыва участка аммиакопровода

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Фото: transammiak.com
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в транспарентном расследовании подрыва участка аммиакопровода Тольятти – Одесса из-за позиции Киева.

По ее словам, прозрачное расследование на данный момент под большим вопросом, поскольку Киев снова намеренно всё заблокирует.

«Им не нужно ничего. Это такая же ситуация с Каховской ГЭС, такая же ситуация, как с «Северными потоками». То же самое в очередной раз мы видим с очередным объектом гражданской инфраструктуры», — заявила дипломат журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14 июня.

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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области 5 июня. В результате происшествия пострадали мирные жители. Среди российских военных пострадавших не было. Сообщалось, что на восстановление аммиакопровода уйдет от одного до трех месяцев.

Тольятти – Одесса является самым протяженным в мире трубопроводом, предназначенным для транспортировки аммиака из России по территории Украины. После начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года транзит аммиака был приостановлен.

18 мая текущего года МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. В рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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