Участок проспекта Ленина в Томске отремонтируют в 2024 году по нацпроекту
В Томске в 2024 году намерены отремонтировать еще один участок проспекта Ленина. Об этом и.о. мэра города Михаил Ратнер сообщил в среду, 14 июня.
По его словам, сейчас власти определяют участок, на котором пройдут работы. Он будет включен в план ремонта на 2024 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как уточняет РИА «Томск», в 2019 году по нацпроекту привели в порядок отрезок проспекта Ленина от Лагерного сада до площади Ленина. Подрядчик заменил дорожное полотно, но ремонт тротуаров не проводился. В 2021-м ремонт был выполнен на участке от площади Ленина до Дальне-Ключевской.
В текущем же году в городе планируют отремонтировать семь участков дорог общей площадью 153 тыс. кв. м. Работы пройдут на улицах Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской, Красноармейской, Алтайской, Киевской. Также приведут в порядок отрезок трассы Томск – Мариинск. Общий объем финансирования составляет 907 млн рублей.