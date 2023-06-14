Министры обороны НАТО обсудят размещение ядерного оружия России в Белоруссии

Министры обороны стран НАТО обсудят размещение ядерного оружия России в Белоруссии. Об этом 14 июня заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на которой будет рассмотрена ситуация <...> вокруг решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав оборонных ведомств.

Он также отметил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе примут планы по развертыванию свыше 300 тыс. военных альянса при поддержке воздушных и морских сил.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

9 июня президент России Владимир Путин на неформальной встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не видят угрозы ядерной войны из-за размещения ТЯО в Белоруссии.

В свою очередь 13 июня Лукашенко заявил, что сам настоял на размещении российского тактического ядерного оружия на территории государства.